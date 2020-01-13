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Новости Одессы и Одесской области

Полосу для одесского общественного транспорта планируют выделить по пути на поселок Котовского

Полосу для одесского общественного транспорта планируют выделить по пути на поселок Котовского

Выделенная полоса для движения общественного транспорта показала свою эффективность на улице Ришельевской. Теперь городские власти рассматривают такую возможность и для дороги на поселок Котовского, а также на улице Пушкинской.

Об этом сообщил директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Александра Илько.

По его словам, варианты по проекту выделенной полосы движения на Николаевской дороге рассмотрят уже на этой неделе.

Сейчас проводятся замеры дорог, чтобы реализовать этот проект. Так, по некоторым улицам ширина полос составляет 3,75 м, и даже 3,9 м. Идеальным вариантом, по его словам, была бы просто демаркация полос. Но не везде ширина дорог это позволяет, поэтому если будет такая необходимость, проезжую часть будут расширять.

У специалистов есть несколько вариантов выделения отдельной полосы движения. Один из возможных вариантов –  две реверсные полосы, одна из которых будет выделена для общественного транспорта.

Александр Илько добавил, что, возможно, в некоторых местах понадобятся дополнительные светофоры. При этом трамваи будут по-прежнему двигаться по своей полосе.

Напомним, ранее “Одесская жизнь” рассказывала о полосе для общественного транспорта на улице Ришельевской.

Фото: Артем Виноградов

Видео: Одесский горсовет

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