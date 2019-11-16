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Новости Одессы и Одесской области

Полоса для общественного транспорта в центре Одессы: когда начнет действовать и что уже сделано

Полоса для общественного транспорта в центре Одессы: когда начнет действовать и что уже сделано

На днях КП «СМЭП» установили дорожные знаки и нанес разметку на улице Ришельевской от улицы Пантелеймоновской до улицы Греческой. Как реагируют водители, увидев такие нововведения, наблюдал наш корреспондент.

Во время аппаратного совещания 11 ноября заместитель городского головы Павел Вугельман сообщил, что на улице Ришельвской появится полоса для общественного транспорта – троллейбусов и маршрутных такси. Уже на днях в КП «СМЭП» заявили, что полоса начнет официально действовать с 28 ноября, но разметка и соответствующие дорожные знаки уже есть на участке улицы Ришельевской от улицы Пантелеймоновской до улицы Греческой.

Наш корреспондент отправился туда, чтобы проследить за тем, как водители ведут себя на этом участке. И первое, о чем хотелось бы сказать, так это поворот направо. Так или иначе, водители вынуждены выезжать на выделенную для общественного транспорта полосу, чтобы совершить маневр.

Для того, чтобы припарковаться, придется выехать на полосу общественного транспорта

Для того, чтобы припарковаться, придется выехать на полосу общественного транспорта

Но грешат выездом на полосу даже те, кому не надо поворачивать. После нанесения разметки и соответствующих знаков загруженность крайней левой полосы стала меньше. А для некоторых водителей это означает, что можно просто таким образом объехать затор и оказаться в первом ряду.

Парковка и грузовик на полосе для общественного транспорта

Парковка и грузовик на полосе для общественного транспорта

Наш корреспондент узнал мнение одного из водителей, чья машина припаркована на данной улице. 34-летний Владислав сказал, что с полосой есть проблема: «вот я тут припарковался, а когда эта полоса заработает, то как я могу стать в карман, припарковаться то есть? А потом же и выехать надо. Маршрутки же гоняют по Одессе, а если им полосу предоставить, могу себе представить, что будет».

Еще один удачный пример того, как не надо парковаться

Еще один удачный пример того, как не надо парковаться

Словам Владислава можно найти подтверждение почти везде на улице. Ведь здесь много ресторанов, кафе, магазинов и практически у каждого есть своя парковка. Но мало того, наш корреспондент стал свидетелем того, как мусороуборочная машина неудачно, но, видимо, по делу, встала на этой выделенной полосе. Грузовик объезжали маршрутки, пока рабочие не погрузили весь мусор с контейнеров.

Мусороуборочная машина преградила проезд по полосе

Мусороуборочная машина преградила проезд по полосе

В свою очередь, 42-летняя автовумен Инна, работница одного из здешних магазинов предположила, что полоса не будет работать так, как надо: «мне кажется, что где-то уже такое попытались у нас сделать. Как по мне, так если это не проконтролировать, будет такой же транспортный хаос, как и везде в центре города».

Надеемся, что слова мэра города Геннадия Трухановым на аппаратном совещании о взаимодействии все городских служб для обслуживания и контроля за полосой «чтобы люди могли вовремя доехать до места работы» окажутся пророческими.

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Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
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