«Поликлиника на колесах»: в каких районах Одесской области можно обследоваться в июле?

Первая волна работы мобильных поликлиник прошла в начале весны. За два месяца поликлиники на колесах успели посетить все районы Одесской области. Проект продолжает свою работу, вторая волна выездов по региону началась с середины апреля. Кому ждать приезда врачей в июле?
Обследовали не только взрослых
По данным пресс-центра Одесской обладминистрации, в течение первой волны мобильные поликлиники обследовали в полтора раза больше пациентов, чем планировалось. Изначально в состав бригады входили:
- кардиолог;
- офтальмолог;
- гинеколог;
- маммолог;
- эндокринолог;
- специалист УЗИ.
Однако при необходимости добавляли и других специалистов. Например, в Новых Белярах работал пульмонолог, а в Великой Михайловке жители обратили внимание на необходимость профилактических осмотров детей, поэтому в бригадах работали детские хирурги, дерматологи, стоматологи. Таким образом, во многих районах осмотры были двойными: для взрослых — в мобильных поликлиниках, для детей — по месту учебы.
Дальнейшее расписание выездов
Согласно предварительному графику, «Мобильные поликлиники» в этом месяце планируют посетить такие районы:
Арцизский — 4 июля;
Измаильский — 8 ,9, 10 июля;
Тарутинский — 8, 9, 10 июля;
Саратский, Килийский — 15, 16, 17 июля;
Белгород-Днестровский — 22, 23 июля.
Какие именно населенные пункты посетят врачи на этот раз, можно уточнить в райадминистрации.
Напомним, проект «Мобильная поликлиника» стартовал в декабре 2018 года и является частью реформы сельской медицины. Мобильная поликлиника – это автомобиль-амбулатория с командой врачей-специалистов, которые проводят выездные приёмы в сельской местности в районах области.
Ранее «Одесская жизнь» разбиралась, как проходит медицинская реформа в нашей области.
Фото: Одесская облгосадминистрация
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