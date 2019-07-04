«Поликлиника на колесах»: в каких районах Одесской области можно обследоваться в июле?

Первая волна работы мобильных поликлиник прошла в начале весны. За два месяца поликлиники на колесах успели посетить все районы Одесской области. Проект продолжает свою работу, вторая волна выездов по региону началась с середины апреля. Кому ждать приезда врачей в июле?

Обследовали не только взрослых

По данным пресс-центра Одесской обладминистрации, в течение первой волны мобильные поликлиники обследовали в полтора раза больше пациентов, чем планировалось. Изначально в состав бригады входили:

кардиолог;

офтальмолог;

гинеколог;

маммолог;

эндокринолог;

специалист УЗИ.

Однако при необходимости добавляли и других специалистов. Например, в Новых Белярах работал пульмонолог, а в Великой Михайловке жители обратили внимание на необходимость профилактических осмотров детей, поэтому в бригадах работали детские хирурги, дерматологи, стоматологи. Таким образом, во многих районах осмотры были двойными: для взрослых — в мобильных поликлиниках, для детей — по месту учебы.

Дальнейшее расписание выездов

Согласно предварительному графику, «Мобильные поликлиники» в этом месяце планируют посетить такие районы:

Арцизский — 4 июля;

Измаильский — 8 ,9, 10 июля;

Тарутинский — 8, 9, 10 июля;

Саратский, Килийский — 15, 16, 17 июля;

Белгород-Днестровский — 22, 23 июля.

Какие именно населенные пункты посетят врачи на этот раз, можно уточнить в райадминистрации.

Напомним, проект «Мобильная поликлиника» стартовал в декабре 2018 года и является частью реформы сельской медицины. Мобильная поликлиника – это автомобиль-амбулатория с командой врачей-специалистов, которые проводят выездные приёмы в сельской местности в районах области.

Ранее «Одесская жизнь» разбиралась, как проходит медицинская реформа в нашей области.

Фото: Одесская облгосадминистрация