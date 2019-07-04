fbpx

Новости Одессы и Одесской области

«Поликлиника на колесах»: в каких районах Одесской области можно обследоваться в июле?

«Поликлиника на колесах»: в каких районах Одесской области можно обследоваться в июле?

Первая волна работы мобильных поликлиник прошла в начале весны. За два месяца поликлиники на колесах успели посетить все районы Одесской области. Проект продолжает свою работу, вторая волна выездов по региону началась с середины апреля. Кому ждать приезда врачей в июле?

Обследовали не только взрослых

По данным пресс-центра Одесской обладминистрации, в течение первой волны мобильные поликлиники обследовали в полтора раза больше пациентов, чем планировалось. Изначально в состав бригады входили:

  • кардиолог;
  • офтальмолог;
  • гинеколог;
  • маммолог;
  • эндокринолог;
  • специалист УЗИ.

Однако при необходимости добавляли и других специалистов. Например, в Новых Белярах работал пульмонолог, а в Великой Михайловке жители обратили внимание на необходимость профилактических осмотров детей, поэтому в бригадах работали детские хирурги, дерматологи, стоматологи. Таким образом, во многих районах осмотры были двойными: для взрослых — в мобильных поликлиниках, для детей — по месту учебы.

Дальнейшее расписание выездов

Согласно предварительному графику, «Мобильные поликлиники» в этом месяце планируют посетить такие районы:

Арцизский — 4 июля;

Измаильский — 8 ,9, 10 июля;

Тарутинский — 8, 9, 10 июля;

Саратский, Килийский — 15, 16, 17 июля;

Белгород-Днестровский — 22, 23 июля.

Какие именно населенные пункты посетят врачи на этот раз, можно уточнить в райадминистрации.

Напомним, проект «Мобильная поликлиника» стартовал в декабре 2018 года и является частью реформы сельской медицины. Мобильная поликлиника – это автомобиль-амбулатория с командой врачей-специалистов, которые проводят  выездные приёмы в сельской местности в районах области.

Ранее «Одесская жизнь» разбиралась, как проходит медицинская реформа в нашей области.

Фото: Одесская облгосадминистрация

 

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Галина Полищук
Галина Полищук
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить