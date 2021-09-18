Одессит заявился в школу с гранатой и угрожал ею

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

Во время проведения школьного спортивного мероприятия к работнику, который осуществлял музыкальное сопровождение, подошел мужчина и продемонстрировав похожий на гранату предмет, приказал выключить музыку.

Полицейские задержали правонарушителя, а подозрительный предмет изъяли. Он оказался корпусом гранаты без взрывчатого вещества.

“Я просто показал гранату, чтобы продемонстрировать, что она у меня есть. Это макет гранаты, я приобрел его на барахолке. Ношу с собой, потому что волнуюсь”,

– так объяснил свои действия задержанный 44-летний мужчина, который угрожал взорвать гранату на территории школы №86.

Но поскольку работник школы воспринял действия злоумышленника как реальную угрозу своей жизни, следователи квалифицировали произошедшее как угрозу убийством по ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины.

Руководитель Департамента образования Елена Буйневич пояснила, что спортивное мероприятие, которое проходило в школе, посетило огромное количество учеников, работников учреждения и гостей. Как раз одному гостю не нравилось громкое музыкальное сопровождение мероприятия.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала о том, что полиция задержала мужчину, который ночью во время конфликта с неизвестными в районе Молдаванки применил пистолет. А перед этим он оставил на балконе одного из домов гранату золотого цвета.

Также мы писали о злоумышленнике, который угрожал взорвать гранату в заведении быстрого питания McDonald’s.

Фото и видео ГУ НПУ в Одесской области