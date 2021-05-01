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Полиция устроит рейды по пассажирским поездам в Украине

Полиция устроит рейды по пассажирским поездам в Украине

Национальная полиция и военизированная охрана устроят рейды в пассажирских поездах для проверки соблюдения карантинных ограничений. Это будет происходить по всей Украине на майские праздники.

Об этом рассказал руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления “Укрзализныци” Александр Шевченко в эфире телеканала “Дом”.

В основном будут проверять, носят ли маски железнодорожники и пассажиры. За нарушение могут даже высадить из поезда, но это крайняя мера.

“Теоретически, согласно правилам перевозок, начальник поезда имеет такое право. Но применять физическую силу к человеку, если он отказывается это сделать, взять за руку и вытащить из поезда, он не может. Для этого он привлекает полицию, которая, конечно, должна этого человека снять. У нас налажено взаимодействие с полицией, есть кейсы, есть примеры, как это происходит. Проводники и начальники поездов прекрасно проинструктированы. Если человек адекватный, то, как правило, ситуация не доходит до этого пункта”, – пояснил Шевченко.

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