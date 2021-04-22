Куда пойдут дополнительные поезда на майские праздники и Пасху?

«Укрзалізниця» планирует назначить не менее одиннадцати дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники.

Как сообщила пресс-служба компании-перевозчика, уже по традиции дополнительный транспорт будет добавлен на те направления, которые пользуются наибольшей популярностью у пассажиров.

Так, на праздники будет курсировать больше поездов в Ужгород, Рахов, Ковель, Черновцы, Николаев, Мариуполь, Константиновку, Ивано-Франковск, Одессу и Львов.

Кроме того, в мае «Укрзалізниця» назначит дополнительные рейсы:

№29/30 Киев — Ужгород. Из Киева отправляется 29, 30 апреля и 2, 3, 7, 8, 9 мая. Из Ужгорода — 30 апреля и 1, 3, 4, 8, 9, 10 мая.

Из Киева отправляется 29, 30 апреля и 2, 3, 7, 8, 9 мая. Из Ужгорода — 30 апреля и 1, 3, 4, 8, 9, 10 мая. №124/123 Киев — Константиновка. Из Киева отправляется 30 апреля, 3, 7 и 10 мая. Из Константиновки — 1, 4, 8, 11 мая.

Из Киева отправляется 30 апреля, 3, 7 и 10 мая. Из Константиновки — 1, 4, 8, 11 мая. №138/137 Хмельницкий — Лисичанск. Из Хмельницкого отправляется 30 апреля, 2 и 8 мая. Из Лисичанска — 1, 3 и 9 мая.

Из Хмельницкого отправляется 30 апреля, 2 и 8 мая. Из Лисичанска — 1, 3 и 9 мая. №209/210 Харьков — Одесса. Из Харькова отправляется 30 апреля и 2 мая. Из Одессы — 1 и 3 мая.

Из Харькова отправляется 30 апреля и 2 мая. Из Одессы — 1 и 3 мая. №239/240 — 207/208 Киев — Ужгород. Из Киева отправляется 30 апреля, 3, 7 и 9 мая. Из Ужгорода — 1, 4, 8, 10 мая.

Из Киева отправляется 30 апреля, 3, 7 и 9 мая. Из Ужгорода — 1, 4, 8, 10 мая. №242/241 — 210/212 Харьков — Одесса. Из Харькова отправляется 7 мая. Из Одессы — 9 мая.

Из Харькова отправляется 7 мая. Из Одессы — 9 мая. №211/212 Харьков — Львов. Из Харькова отправляется 30 апреля и 3, 7, 9 мая, а из Львова — 1, 4, 8, 10 мая.

Из Харькова отправляется 30 апреля и 3, 7, 9 мая, а из Львова — 1, 4, 8, 10 мая. №232/231 Запорожье — Ивано-Франковск. Из Запорожья отправляется 30 апреля и 8 мая, из Ивано-Франковска — 1 и 9 мая.

Из Запорожья отправляется 30 апреля и 8 мая, из Ивано-Франковска — 1 и 9 мая. №243/244 Киев — Рахов. Из Киева отправляется 29 апреля 3, 7 и 9 мая, из Рахова — 30 апреля, 4, 8 и 10 мая.

Из Киева отправляется 29 апреля 3, 7 и 9 мая, из Рахова — 30 апреля, 4, 8 и 10 мая. №254/253 Киев — Мариуполь. Из Киева отправляется 30 апреля, 3 и 9 мая, из Мариуполя — 1, 4 и 10 мая.

Из Киева отправляется 30 апреля, 3 и 9 мая, из Мариуполя — 1, 4 и 10 мая. №251/252 Харьков — Николаев. Из Харькова отправляется 29 апреля и 9 мая. Из Николаева — 30 апреля и 10 мая.

Из Харькова отправляется 29 апреля и 9 мая. Из Николаева — 30 апреля и 10 мая. №298/297 Николаев — Киев. Из Николаева отправляется 29 апреля, 4, 6, 10 мая. Из Киева — 30 апреля, 5, 7, 11 мая.

Из Николаева отправляется 29 апреля, 4, 6, 10 мая. Из Киева — 30 апреля, 5, 7, 11 мая. №745/746 «Бойкивский экспресс» Киев — Славское. Рейсы 1 и 4 мая туда и обратно.

Рейсы 1 и 4 мая туда и обратно. №774/773 Киев — Шостка. Из Киева и Шостки отправляется 4, 10 мая.

Из Киева и Шостки отправляется 4, 10 мая. №779/780 Сумы — Винница. Из Сум и Винницы отправляется 30 апреля, 4, 7 и 10 мая.

Из Сум и Винницы отправляется 30 апреля, 4, 7 и 10 мая. №781/782 Черкассы — Киев. Из Черкасс и Киева отправляется 4, 10 мая.

Продажа билетов на указанные рейсы открылась с 17 апреля. В компании «Укрзалізниця» также напоминают о необходимости соблюдать карантинные ограничения и обязательно носить маски.

Ранее мы сообщали о том, что «Укрзалізниця» временно отменила пригородный поезд из Одессы.