Полиция расследует обстоятельства смертельного ДТП в пригороде Одессы

На трассе Одесса-Рени серьезная авария с участием трех фур В Одесской области столкнулись три фуры. Авария произошла на трассе Одесса-Рени, где вчера в результате столкновения легковушки и грузовика погибли отец с сыном. Сегодня, к счастью, обошлось без погибших. ПОДРОБНЕЕ