Полиция расследует обстоятельства смертельного ДТП в пригороде Одессы

ДТП произошло вчера около восьми вечера в поселке Таирово. 44-летний одессит, управлявший автобусом, насмерть сбил 58-летнего жителя Подольщины когда тот переходил дорогу.
Об этом сообщает полиция в Одесской области.
Пешеход переходил дорогу в неустановленном и неосвещенном месте. От полученных травм пострадавший погиб.
Водителя проверили на состояние алкогольного опьянения – он был трезв.
По факту ДТП следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Продолжается следствие.
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