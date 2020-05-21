Полицейские разоблачили одессита, укравшего ноутбук в больнице

Пока дежурный врач одного из медицинских учреждений Малиновского района вышел в палату с пациентами, злоумышленник зашел в его кабинет и забрал со стола ноутбук. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одессской области.
По записям с камер видеонаблюдения полицейские установили личность правонарушителя: им оказался 40-летний одессит, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. По словам задержанного, похищенное имущество он успел продать. Сейчас полицейские устанавливают его местонахождение.
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