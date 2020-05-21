Полицейские разоблачили одессита, укравшего ноутбук в больнице

Полиция задержала одессита, который воровал мебель с летних террас кафе Ночью 33-летний мужчина похищал с летних террас в Приморском районе Одессы мебель, а уже утром выходил на рынок и все продавал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области. ПОДРОБНЕЕ

7 лет за халатность: с военного склада пропали бронежилеты и рюкзаки Следователи территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве, сообщили о подозрении в небрежном отношении к военной службе, совершенном в условиях особого периода, начальнику вещевой службы тыла одной из воинских частей ВС Украины. Об этом сообщил сайт Офиса Генпрокурора Украины. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе задержали преступника обокравшего в больнице пациенток и медсестру Злоумышленник проник в помещение медицинского учреждения в Приморском районе города под видом посетителя. В одной из палат, в которой отдыхали пациентки, он украл из столиков их мобильные телефоны. А после зашел в кабинет медицинской сестры и забрал сумку с документами и деньгами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области. ПОДРОБНЕЕ