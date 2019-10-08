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Новости Одессы и Одесской области

Полицейские пытают и выбивают показания у невиновных: одесская прокуратура опубликовала видео

Полицейские пытают и выбивают показания у невиновных: одесская прокуратура опубликовала видео

Двум сотрудникам полиции предъявлены подозрения по факту пыток людей.

Как сообщает прокуратура Одесской области, сотрудники полиции в конце мая дежурили в районе Одесского железнодорожного вокзала и прилегающей территории. Ночью они заметили двух нетрезвых мужчин. Патрульные решили использовать их в качестве причастных к краже золотой цепи.

Выходя за пределы своих служебных полномочий, они задержали и против воли доставили мужчин в дежурный пункт полиции в здании вокзала.

Поочередно заводя в кабинет незаконно задержанных, полицейские «выбивали» из них признание, оказывали психологическое давление, угрожали расправой, избивали резиновыми дубинками и ногами.

От удара ногой один из мужчин упал на пол и начал умолять прекратить издевательства и избиения.

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ ВИКРИЛИ ОДЕСЬКИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ, ЯКІ КАТУВАЛИ ДВОХ ПЕРЕХОЖИХ ДЛЯ ВИЗНАННЯ ЧУЖОЇ ПРОВИНИ

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ ВИКРИЛИ ОДЕСЬКИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ, ЯКІ КАТУВАЛИ ДВОХ ПЕРЕХОЖИХ ДЛЯ ВИЗНАННЯ ЧУЖОЇ ПРОВИНИ Прокуратура Одещини здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом катування людей (ч. 2 ст. 127 КК України). Під час розслідування, за результатами зібраних доказів прокурори прокуратури спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань в м. Миколаєві встановили причетність та повідомили про підозру у злочині двом поліцейським. За даними слідства, вказані співробітники поліції у кінці травня цього року чергували у пішому патрулюванні у районі Одеського залізничного вокзалу та прилеглої території. Уночі вони помітили двох нетверезих чоловіків. У ході раптово виниклого плану патрульні вирішили використати своїх потенційних жертв в якості причетних до крадіжки золотого ланцюга. Виходячи за межі своїх службових повноважень, вони затримали та проти волі доставили чоловіків до опорного пункту поліції у приміщення вокзалу. По черзі заводячи до службового кабінету незаконно затриманих, поліцейські «вибивали» з них визнання. Чинили психологічний тиск, погрожували розправою, били гумовими кийками та ногами. Від удару ногою один з чоловіків впав на підлогу та почав благати припинити знущання та побиття.Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснювали співробітники Одеського управління внутрішньої безпеки Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції.

Gepostet von Прокуратура Одеської Області am Dienstag, 8. Oktober 2019

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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