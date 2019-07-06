Полезные свойства мата: слушаем Супрун и вспоминаем предков

Пока Верхорная Рада рассматривает новый законопроект о «Дематюкации языка», исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун высказала свое мнение о запрете мата на публике. «Одесская жизнь», в свою очередь, решила вспомнить, как наши предки относились к сквернословию, и как на самом деле они применяли его в быту.

По мнению главы Минздрава, мат — это важная составляющая человеческой жизни. Использование ненормативной лексики может оказать благотворное влияние на здоровье человека. Бранное слово способно выразить целую палитру чувств — восторг, недоумение, разочарование, радость, печаль, тревогу и даже боль.

Почему Ульяна Супрун против «дематюкации» украинского языка?

По мнению чиновника, искоренять следует пассивную и активную агрессию, дискриминацию и штампы в обществе, но не обесценивать украинскую лексику. На своей странице в Facebook она объяснила украинцам, как важен мат в повседневной жизни. Все свои доводы Ульяна Супрун подтвердила отдельными ссылками на медицинские и научные исследования.

Мат, точно описывающий наше отношение к ситуации, полезен для здоровья. Исследования показывают, что обыденная ругань положительно влияет на эмоциональное и физическое состояние человека.

Мат, точно описывающий наше отношение к ситуации, полезен для здоровья. Исследования показывают, что обыденная ругань положительно влияет на эмоциональное и физическое состояние человека. Если мы реагируем нецензурной лексикой на сложную или неприятную ситуацию, то чувствуем облегчение. К тому же, во время использования мата мозг начинает выделять гормон счастья — эндорфин.

Матом следует пользоваться в нужный момент, а не разговаривать им постоянно. Иначе мозг привыкает и начинает воспринимать брань как должное.

Свободное выражение своих эмоций – это один из факторов долголетия, даже если это брань. А вот длительное подавление любых эмоций приводит к раку и гипертонии.

Люди, которые «насильно» обязаны проявлять положительные эмоции, к примеру, на работе, склонны к алкоголизму. Постоянное сокрытие своих истинных эмоций истощает психику.

Брань не воспринимается нашим мозгом буквально. Мы не представляем именно то, что слышим или говорим, а просто сообщаем о недовольстве или возмущении в какой-либо ситуации.

Мат и жизнь в социуме тесно связаны друг с другом. Ученые считают, что люди «обменяли» животную агрессию на употребляемую в социуме брань. Человек просто выражает свои чувства одним словом, и никто от этого физически не травмируется, как в мире животных.

Употребление мата в общении с человеком указывает на близость и хороший эмоциональный контакт. Если материться начинают коллеги, значит они стали командой. К этому не относится ненормативная лексика в официальных речах.

Как использовали мат наши предки?

Если в современном мире матерные слова воспринимаются как табу и пустословие, то во времена язычества они несли совсем другое значение. Прежде всего, для наших предков мат — это сакральное слово-оберег, придающее силы. С помощью сквернословия предки связывались с богами, спасались от болезней и недугов, очищали себя и дом от нечисти. Использовали брань и вовремя обрядов, связанных с ростом урожая и деторождением. Но с приходом христианства матерную лексику запретили, так как она была частью язычества.

Почему мат связан с половыми органами?

Древние славяне были земледельцами, а основной их культ опирался на плодородие. Следовательно, и к половым человеческим органам они относились с уважением — ведь это сакральный инструмент, дарованный богами для продолжения рода и жизни на земле. К тому же, современные маты, которые мы с вами знаем, – это имена бывших языческих богов.

Если вас заинтересовала история происхождения отдельных матерных слов в украинском языке, вы можете ознакомиться с книгой Леси Ставицкой «Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників».

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о “Дематюкации языка”, предлагающий запретить публичное использование нецензурной лексики.

Фото: censor.net.ua