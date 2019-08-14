Вакцинуйте своїх дітей: освітяни та медики попередили, що дітей без щеплень не пускатимуть у освітні заклади

Дітей без щеплень не будуть пускати до шкіл та садочків.

Про це сьогодні під час пресконференції зазначили в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун та міністерка освіти та науки Лілія Гриневич.

– В умовах колективу невакциновані діти можуть поширювати інфекцію іншим дітям, які також можуть бути невакциновані, можуть бути протипоказання. Це ставить під загрозу родини цих дітей, вчителів та інших працівників освітніх закладів, – зазначила Уляна Супрун. – Згідно статті 15 ЗУ про захист населення від інфекційних хвороб, дітям, які не отримали щеплення за національним календарем щеплень, відвідувати заклади освіти не дозволяється. У садочках і школах мають право не допускати невакцинованих дітей до освітніх закладів. Має бути баланс між правом дитини отримати шкільну, дошкільну освіту і правами інших дітей. Коли індивідуальний інтерес протиставляється загальному інтересу, суспільству, то перевагу має загальне благо на безпеку і охорону здоров’я.

Також міністерка зазначила і про правопорушення з боку лікарів:

– До нас уже зверталися сімейні лікарі, які кажуть, що батьки просять у них довідки для дітей, які не вакциновані, щоб вони прийшли до школи. Лікарі не будуть цього робити. Їм заборонено це робити. Не просіть лікарів, щоб вони незаконно діяли. Вакцинуйте своїх дітей.

Очільниця міносвіти розповіла, що робити батькам, які відмовляються щепити свою дитину:

– Ви робите вибір щодо своєї дитини, а при цьому ви створюєте загрозу іншим дітям у колективі. Коли ми забезпечуємо освітній процес, ми повинні дбати про всіх дітей, які є в колективі, – каже Лілія Гриневич. – Якщо відмова від щеплень дитини – це якась світоглядна позиція батьків і вони відмовляються від вакцинації, то вони мають право обрати інший альтернативний спосіб здобуття освіти (дистанційна чи індивідуальна форма навчання).

Фото: Четверта студія