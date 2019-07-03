«Дематюкация языка»: в Украине предлагают штрафовать публичных матершинников

Законопроект о запрете публичного применения мата зарегистрировали в Верховной Раде.

Документ называется «О противодействии сквернословию» или «Дематюкация языка». Автором идеи стала народный депутат Ольга Богомолец.

О чем говорится в проекте закона?

«Дематюкация языка» предполагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и указать, что употребление мата на публике приравнивается к мелкому хулиганству. Так, за распространение или трансляцию сквернословия будут нести административную ответственность СМИ и публичные лица. А деньги за полученные штрафы направят на развитие и поддержку Украинского культурного фонда.

В новом законопроекте Кабинету министров Украины предлагается следующее:

ввести и утвердить список слов и выражений, которые содержат нецензурную лексику;

задействовать систему мониторинга ненормативной лексики в СМИ (телевидение и радио, кроме фильмов), во время публичных выступлений и при распространении информации в интернете.

Что за это будет?

мат, распространяемый в СМИ — штраф от 51 до 119 грн, или общественные работы — от 40 до 60 часов. Возможны и исправительные работы — от одного до двух месяцев, с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток;

брань во время трансляции теле- или радиопередач — штраф от 680 до 1275 грн;

если в эфире матерится публичное лицо — штраф от 1275 до 1700 грн.

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