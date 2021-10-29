Покровитель слепых: кем был мученик Лонгин Сотник?

Лонгин Сотник — кто это?

Лонгвин Сотник считается покровителем всех страдающих глазными болезнями. Согласно Священному Преданию, этот человек был римским офицером, который пронзил копьем бок распятого Иисуса Христа. Об этом говорится в Евангелии от Иоанна:

«Но так как (тогда) была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, — ибо та суббота была день великий, — просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней, но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость Его да не сокрушится».

Исцеление мученика Лонгина Сотника

По легенде, Лонгин страдал катарактой. Во время казни Христа кровь брызнула ему на глаза, и сотник исцелился. С этого момента он сам принял христианство, после чего отправился проповедовать в Каппадокию вместе с еще двумя воинами.

Как погиб Лонгин Сотник?

Пилат направил в Каппадокию воинов с приказом убить Лонгина и его сподвижников. Мученик сам вышел навстречу посланникам и привёл их в свой дом. За трапезой они рассказали о своей цели, не зная, что хозяин дома — тот, кого они ищут. Тогда Лонгин и его сподвижники назвали себя и просили изумлённых воинов исполнить свой воинский долг. Солдаты хотели отпустить святых и даже советовали им бежать, но те отказались. Проповедников обезглавили, а головы прислали Пилату, который распорядился бросить их на мусорную свалку. Главы святых нашла слепая женщина. Прикоснувшись к ним, она исцелилась.

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