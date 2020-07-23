Пойдут ли дети в школу 1 сентября: в МОН объяснили нюансы

Если Одесская область не попадет в “красную” карантинную зону в связи с коронавирусом, то дети смогут пойти в школу с 1 сентября.

“Если ваша территория попадет на “зеленый”, “желтый” или “оранжевый” уровень, вы можете быть уверены, что дети 1 сентября сядут за школьные парты. Только на “красном” уровне есть запрет посещения учебных заведений”, – заявила заместитель министра образования Любомира Мандзий в эфире телеканала “Украина 24”.

Напомним, Кабмин продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 августа.

А Министерство здравоохранения в ближайшее время поделит Украину на зоны – “красную”, “оранжевую”, “желтую” и “зеленую”.