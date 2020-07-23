Новости Одессы и Одесской области

Пойдут ли дети в школу 1 сентября: в МОН объяснили нюансы

Пойдут ли дети в школу 1 сентября: в МОН объяснили нюансы

Если Одесская область не попадет в “красную” карантинную зону в связи с коронавирусом, то дети смогут пойти в школу с 1 сентября. 

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

“Если ваша территория попадет на “зеленый”, “желтый” или “оранжевый” уровень, вы можете быть уверены, что дети 1 сентября сядут за школьные парты. Только на “красном” уровне есть запрет посещения учебных заведений”, – заявила заместитель министра образования Любомира Мандзий в эфире телеканала “Украина 24”.

Напомним, Кабмин продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 августа.

А Министерство здравоохранения в ближайшее время поделит Украину на зоны – “красную”, “оранжевую”, “желтую” и “зеленую”.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить