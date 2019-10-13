Поиски одесских моряков в Атлантическом океане завершены

Вторая фаза поисков моряков, пропавших в Атлантическом океане после крушения буксира Bourbon Rhode, завершена. Среди них были и украинцы.

Как сообщает французское информагентство Оuest-france, в официальном отчете по результатам поисков – трое выживших, четверо погибших и семеро пропавших без вести.

Все места, где предположительно могли оказаться аварийный плоты с моряками, систематически проверялись. Однако результатов это не принесло.

Напомним, буксир “Bourbon Rhode” с украинцами на борту затонул еще 26 сентября во время шторма. Судно пошло ко дну на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции). Из 14 членов экипажа было 10 граждан Украины, в том числе жителей Одесской области.

Сразу после кораблекрушения спасатели обнаружили плот, на котором были один россиянин и двое украинцев, один из которых – житель Одесской области. Позже были найдены тела четверых моряков.

После этого поиски были прекращены, однако после многочисленных просьб родственников погибших и всех неравнодушных началась вторая фаза поисков. Президент Украины Владимир Зеленский также обращался к своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону с просьбой продолжить поиски.

Фото: gopetition.com