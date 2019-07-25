Поїхав у пошуках роботи: на Одещині поліція знайшла хлопця, який тиждень не з’являвся вдома

17-річного юнака знайшли по дорозі до сусіднього села.

Поліцію повідомили, що ймовірно, хлопець знаходиться на території курортного селища Затока.

Про це повідомляє Білгород-Дністровський ВП в Одеській області.

Поліцейські перевірили місцеві бази відпочинку, кафе та розважальні заклади. Як виявилося, підлітка бачили, коли він шукав заробітку.

«Зрештою співробітники ювенальної превенції помітили хлопця на велосипеді біля села Карналіївка, – повідомив начальник Білгород-Дністровського відділу поліції В’ячеслав Барба. – Протиправні дії щодо нього не вчинялися».

З юнаком, який не вперше залишає домівку, провели виховну бесіду, після чого повернули додому, а його матір за те, що не може дати раду синові, притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, раніше «Одесская жизнь» повідомляла, що на Одещині розшукують неповнолітнього хлопця.

Фото: Національна поліція Одеської області