Поїхав на велосипеді та не повернувся: на Одещині розшукують неповнолітнього хлопця

Неповнолітній Андрій Єрмошкін зник 18 липня.

Підлітка 2002 року народження розшукують у Білгород-Дністровському відділку поліції.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Одеської області.

18 липня Андрій Єрмошкін поїхав з дому на велосипеді та досі не повернувся.

Хлопець середньої статури, має коротке волосся та сірі очі. У день зникнення був одягнений у сірі шорти та чорну смугасту майку.

При отриманні будь-якої інформації про місце знаходження хлопця, звертайтеся за телефонами: (04849) 2 83 61, (098) 138 64 43 або на спецлінію “102”.

Фото: uatv.ua