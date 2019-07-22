fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Поїхав на велосипеді та не повернувся: на Одещині розшукують неповнолітнього хлопця

Поїхав на велосипеді та не повернувся: на Одещині розшукують неповнолітнього хлопця

Неповнолітній Андрій Єрмошкін зник 18 липня.

Підлітка 2002 року народження розшукують у Білгород-Дністровському відділку поліції.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Одеської області.

18 липня Андрій Єрмошкін поїхав з дому на велосипеді та досі не повернувся.

Фото Національної поліції

Хлопець середньої статури, має коротке волосся та сірі очі. У день зникнення був одягнений у сірі шорти та чорну смугасту майку.

При отриманні будь-якої інформації про місце знаходження хлопця, звертайтеся за телефонами: (04849) 2 83 61, (098) 138 64 43 або на спецлінію “102”.

Фото: uatv.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить