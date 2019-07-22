Поїхав на велосипеді та не повернувся: на Одещині розшукують неповнолітнього хлопця

Неповнолітній Андрій Єрмошкін зник 18 липня.
Підлітка 2002 року народження розшукують у Білгород-Дністровському відділку поліції.
Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Одеської області.
18 липня Андрій Єрмошкін поїхав з дому на велосипеді та досі не повернувся.
Хлопець середньої статури, має коротке волосся та сірі очі. У день зникнення був одягнений у сірі шорти та чорну смугасту майку.
При отриманні будь-якої інформації про місце знаходження хлопця, звертайтеся за телефонами: (04849) 2 83 61, (098) 138 64 43 або на спецлінію “102”.
Фото: uatv.ua
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