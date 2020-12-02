Похитители ловеласов: в Одессе будут судить преступную группировку

Банда похитителей в Одессе с помощью 21-летней девушки вычисляла состоятельных мужчин. Девушка знакомилась с ними в соцсетях, выясняла подробности о материальном положении и назначала свидание.

На этих “свиданиях” бандиты похищали мужчин, отбирали у них ключи от квартир, а оттуда выносили деньги и ценные вещи.

Судить будут пятерых – организатора банды и четверых участников. Все они сейчас в СИЗО, сообщили в прокуратуре Одесской области.

Напомним, вОдесском СИЗО отремонтировали камеру за счет прибыли от VIP-камер