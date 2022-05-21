Новости Одессы и Одесской области

В районе границы ввели новые ограничения на проезд, отдых и рыбалку

В районе границы ввели новые ограничения на проезд, отдых и рыбалку

С 23 мая 2022 г. в пределах Одесского, Белгород-Днестровского и Болградского приграничных районов Одесщины введут режимные ограничения.

Об этом сообщили в пресс-службе Белгород-Днестровского пограничного отряда.

Новые правила будут касаться зон, расположенных в 500 метрах от линии государственной границы. В определенной местности будет запрещено:

  • въезд людей, за исключением местного населения и людей, работающих на указанной территории, владельцев земельных участков, транзитного пересечения, людей, которые едут к родственникам и имеют нотариально заверенное приглашение;
  • ведение работ, кроме сельскохозяйственных, строительных и тех, что нужно проводить для ликвидации последствий стихийного бедствия и очагов особо опасных инфекционных заболеваний;
  • отдых, рыболовство (за исключением участка местности вдоль р. Турунчук от места впадения г. Шпаково в г. Турунчук до места впадения р. Турунчук в г. Днестр), охота, выпас скота;
  • скопления транспортных средств (более двух), остановки на обочинах дольше 20 минут, которые не связаны с техническими неисправностями (кроме транспорта местных жителей села Граденицы);
  • плавание всех маломерных судов и других плавсредств, за исключением судов флота рыбной промышленности (при наличии разрешительных документов);
  • перевозки в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений;
  • использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций;
  • использование воздушных судов

Также на автомобильной дороге Одесса-Рени в районе Паланки ввели запрет на движение:

  • пешеходов;
  • украинцев мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением имеющих законные основания для выезда за границу;
  • Ограничения не будут касаться представителей военных формирований, органов гражданской защиты, коммунальных служб, скорой медицинской помощи, дальнобойщиков.

Ранее «Одесская Жизнь» уже сообщала, что у мужчин призывного возраста возникли сложности с транзитом через Паланку.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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