В районе границы ввели новые ограничения на проезд, отдых и рыбалку

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Первые полосы мировых СМИ о войне Украине: 20 мая Главные темы: Война склоняет хрупкий мир к массовому голоду. Турция продолжает тормозить НАТО. Две австрийские газеты разместили на первые полосы одинаковые фото и цитаты из интервью Юлии Тимошенко (пожалуй, бесплатно потому что одинаковые…прим.автора). Европа согласовывает обязательные резервы газа. Шольц против санкции ЕС против Шредера и исключает возможность быстрого вступления Украины в ЕС. Зенитки Гепард от Германии в Украину еще не попали, к ним нет снарядов ПОДРОБНЕЕ