Пограничники и морпехи провели совместные учения на острове в Черном море (видео)

В Черном море состоялись совместные учения Госпогранслужбы и морской пехоты ВМС Украины.

Отрабатывали совместные действия на случай возможного нападения противника на территорию Украины. Основная фаза учений была на острове Змеиный, сообщили в Госпогранслужбе.

Для отражения атаки условного противника вышел пограничный спецназ, а также корабельные тактические группы и военнослужащие отдельного батальона морской пехоты ВМС. Они десантировались на остров.

Ранее сообщалось, что пограничная авиация возобновила полеты на остров Змеиный.