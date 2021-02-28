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Погода в Украине: что прогнозируют синоптики на первые дни весны?

Погода в Украине: что прогнозируют синоптики на первые дни весны?

В Укргидрометцентре сделали прогноз погоды на два первых дня весны. По данным синоптиков, в ночь на 1 марта погоду в Украине будет определять влажный атлантический воздух. А днем под влиянием области повышенного давления влажность уменьшится, сообщает Укргидрометцентр. 

Погода в Украине 1 марта 

Ночью 1 марта на Правобережье и крайнем востоке страны ожидается небольшой мокрый снег. На остальной территории страны ночью, а днем и по всей Украине – без осадков. На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в Карпатах и Прикарпатье ночью порывы 15-18 м/с.

Температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла, в Закарпатье до 10° тепла; в Карпатах в течение суток 2-6° мороза.

В Киеве – ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

Погода в Украине 2 марта 

Во вторник, 2 марта, в Украине без осадков, лишь в восточных и северо-восточных областях днем пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на востоке страны до 6° мороза; днем 2-7° тепла, в западных областях 5-10° тепла; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.

Напомним, что Одесса побила температурный рекорд за 120 лет

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