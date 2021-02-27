Одесса побила температурный рекорд за 120 лет

Как сообщает сайт «Погода и климат», это максимальная температура воздуха, которая была зафиксирована в Одессе 26 февраля за последние 120 лет наблюдений.

Прошлый температурный рекорд в это день был установлен в 1990 году. Тогда температура воздуха достигла 17,4 градусов тепла. А температурный максимум за февраль был достигнут 16 февраля 2016 года – в тот день воздух прогрелся до 19,2 градусов выше нуля.

Напомним, 2 февраля 2020 года Одесса побила температурный рекорд 1899 года.

Фото: Корреспондент.net