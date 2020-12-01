Погода в Одесской области в декабре: синоптики прогнозируют “влажный сценарий”

В декабре в регионе одесская зима с небольшим плюсом днём и околонулевой температурой ночью, иногда и с небольшим минусом.

Об этом пишет синоптический Телеграм-канал THE WEATHER LAB.

“Будем держаться в определенных температурных рамках. В основном это диапазон: 0…+10. По осадкам может быть влажный сценарий. Конечно же, доминировать будет жидкая фаза осадков, то есть дождь. Но и снежка может подсыпать”, – сказано в сообщении.

Также отмечается, что “усиление циклоничности прогнозируется в период с 7 по 27 декабря, пик с 21 по 27 декабря”.

Прогнозируется, что декабрь будет с превышением температурной нормы на 0,5-1,5 градуса, а по осадкам-влажный.

Ранее погоду в декабре в Украине спрогнозировали в Укргидрометцентре.