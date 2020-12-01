Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одесской области в декабре: синоптики прогнозируют “влажный сценарий”

Погода в Одесской области в декабре: синоптики прогнозируют “влажный сценарий”

В декабре в регионе одесская зима с небольшим плюсом днём и околонулевой температурой ночью, иногда и с небольшим минусом. 

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом пишет синоптический Телеграм-канал THE WEATHER LAB.

“Будем держаться в определенных температурных рамках. В основном это диапазон: 0…+10. По осадкам может быть влажный сценарий. Конечно же, доминировать будет жидкая фаза осадков, то есть дождь. Но и снежка может подсыпать”, – сказано в сообщении.

Также отмечается, что “усиление циклоничности прогнозируется в период с 7 по 27 декабря, пик с 21 по 27 декабря”.

Прогнозируется, что декабрь будет с превышением температурной нормы на 0,5-1,5 градуса, а по осадкам-влажный.

Ранее погоду в декабре в Украине спрогнозировали в Укргидрометцентре.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить