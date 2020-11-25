Погода в декабре: синоптики дали прогноз на первый месяц зимы в Украине

В декабре 2020 года почти на всей территории Украины образуется снежный покров.

А средняя температура воздуха в декабре будет на 1 – 1,5 градуса выше средних многолетних значений. Она будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Об этом сказано в прогнозе, опубликованном на сайте Укргидрометцентра.

Месячное количество осадков ожидается 32-82 мм, на Закарпатье и в горах Крыма к 108-132 мм. Это в пределах средних многолетних значений.

“В декабре вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей – туманы и гололед”, – отмечают в Гидрометцентре.

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