Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: ждать ли похолодания в среду 6 марта

Погода в Одессе: ждать ли похолодания в среду 6 марта

Какая погода ждет одесситов и жителей Одесской области завтра, в среду, 6 марта 2024 года? Ответ на этот вопрос дают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 6 марта

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-4°С тепла, днем 7-9°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 6 марта

В Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 1°С до 4°С тепла, днем 7-12°С выше нуля.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ
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