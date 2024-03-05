Погода в Одессе: ждать ли похолодания в среду 6 марта

Какая погода ждет одесситов и жителей Одесской области завтра, в среду, 6 марта 2024 года? Ответ на этот вопрос дают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 6 марта
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-4°С тепла, днем 7-9°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 6 марта
В Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 1°С до 4°С тепла, днем 7-12°С выше нуля.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Фото Марии Котовой