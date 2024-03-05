Погода в Одесі: чи чекати на похолодання в середу 6 березня

Яка погода чекає на одеситів та мешканців Одеської області завтра, в середу, 6 березня 2024 року? Відповідь на це питання дають синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 6 березня
В Одесі хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 2-4°С тепла, вдень 7-9°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 6 березня
По Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 1°С до 4°С тепла, вдень 7-12°С вище за нуль.
На дорогах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Фото Марії Котової