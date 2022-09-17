Погода в Одессе: ждать ли дождя в воскресенье 18 сентября?

Завтра, в воскресенье, 18 сентября, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность, возможны осадки.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По прогнозам, завтра в Одессе:
облачно с прояснениями. Ночью умеренный дождь, днем без существенных осадков.
Ветер южный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью +17+19°С, днем +21+23°С.
Температура морской воды 19-20°С.
По Одесской области:
Облачно с прояснениями. Ночью умеренный дождь, местами гроза, днем без существенных осадков, днем без существенных осадков.
Ветер южный, днем северо-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью +14+19°С, днем +18+23°С.
На автодорогах области ночью и утром видимость во время дождя 1-2 км.