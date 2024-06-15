Погода в Одессе: воскресный день будет снова мокрым?

Погода в Одессе: воскресный день будет снова мокрым?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 16 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области продолжает действовать штормовое предупреждение: ожидается кратковременный дождь, а днем – гроза.

Прогноз погоды в Одессе на 16 июня

В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, днем гроза.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 18-20°С тепла, днем она поднимется до 23-25°С.

Температура морской воды 20-21°С.

При этом не следует забывать о том, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность, в связи с чем от посещения пляжной зоны лучше на время отказаться.

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Прогноз погоды в Одесской области на 16 июня

По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем 23-28°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами видимость во время дождя 1-2 км.

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