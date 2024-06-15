Погода в Одесі: неділя буде знову мокрою?

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 16 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області продовжує діяти штормове попередження: очікується короткочасний дощ, а вдень – гроза.
Прогноз погоди в Одесі на 16 червня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, вдень гроза.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 18-20°С, вдень вона підніметься до 23-25°С.
Температура морської води 20-21°С.
При цьому не слід забувати про те, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека, у зв’язку з чим від відвідування пляжної зони краще відмовитися.
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Прогноз погоди в Одеській області на 16 червня
По Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 15-20°С, вдень 23-28°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями видимість під час дощу 1-2 км.