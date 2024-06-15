Погода в Одесі: неділя буде знову мокрою?

Погода в Одесі: неділя буде знову мокрою?

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 16 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області продовжує діяти штормове попередження: очікується короткочасний дощ, а вдень – гроза.

Прогноз погоди в Одесі на 16 червня

В Одесі очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, вдень гроза.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 18-20°С, вдень вона підніметься до 23-25°С.

Температура морської води 20-21°С.

При цьому не слід забувати про те, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека, у зв’язку з чим від відвідування пляжної зони краще відмовитися.

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Прогноз погоди в Одеській області на 16 червня

По Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 15-20°С, вдень 23-28°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями видимість під час дощу 1-2 км.

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