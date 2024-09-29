Погода в Одессе в последний день сентября – что обещают синоптики

Завтра, в понедельник, 30 сентября, последний день первого месяца осени 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится теплая и сухая погода, преимущественно без осадков.
Таков прогноз синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 30 сентября
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 14-16°С, днем 23-25°С.
Температура морской воды 20-21°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 30 сентября
По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Местами небольшой дождь.
Ветер северный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью 11-16°С, днем 17-22°С, местами воздух прогреется до 25°С.
На автодорогах области видимость хорошая.