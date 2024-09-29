Погода в Одесі в останній день вересня – що обіцяють синоптики

Завтра, у понеділок, 30 вересня, останній день першого місяця осені 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається тепла та суха погода, переважно без опадів.
Такий прогноз синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 30 вересня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північний, 9-14 м/с.
Температура вночі 14-16°С, вдень 23-25°С.
Температура морської води 20-21°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 30 вересня
По Одеській області прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий дощ.
Вітер північний, 9-14 м/с, місцями пориви до 15-17 м/с.
Температура вночі 11-16°С, вдень 17-22°С, місцями повітря прогріється до 25°С.
На автошляхах області видимість добра.