Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: станет ли прохладным днем понедельник 6 мая

Погода в Одессе: станет ли прохладным днем понедельник 6 мая

Завтра, в понедельник, 6 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области прогнозируют переменную облачность. Осадков не предвидится, но воздух прогреется не более чем до 19-22°С, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 6 мая

В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

Температура ночью 9-11°С тепла, днем она поднимется до 17-19°С.

Температура морской воды 15-16°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 6 мая

По Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

Температура ночью 7-12°С тепла, днем 17-22°С, местами до 25°С.

На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.

Фото Сергея Курочкина

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Редакция ПРОФИЛЬ
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