Погода в Одессе: станет ли прохладным днем понедельник 6 мая

Завтра, в понедельник, 6 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области прогнозируют переменную облачность. Осадков не предвидится, но воздух прогреется не более чем до 19-22°С, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 6 мая
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
Температура ночью 9-11°С тепла, днем она поднимется до 17-19°С.
Температура морской воды 15-16°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 6 мая
По Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
Температура ночью 7-12°С тепла, днем 17-22°С, местами до 25°С.
На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.
Фото Сергея Курочкина