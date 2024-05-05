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Погода в Одесі: чи стане прохолодним днем ​​понеділок 6 травня

Погода в Одесі: чи стане прохолодним днем ​​понеділок 6 травня

Завтра, у понеділок, 6 травня 2024 року, в Одесі та Одеській області прогнозують мінливу хмарність. Опадів не передбачається, але повітря прогріється до 19-22°С, повідомляє Гідрометцентр Чорного і Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі на 6 травня

В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Без опадів.

Вітер південно-східний, 6-11 м/с.

Температура вночі 9-11°С тепла, вдень вона підніметься до 17-19°С.

Температура морської води 15-16°С.

Прогноз погоди в Одеській області на 6 травня

По Одеській області очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 6-11 м/с.

Температура вночі 7-12°С, вдень 17-22°С, місцями до 25°С.

На автошляхах області вночі та вранці серпанок, видимість 1-2 км.

Фото Сергія Курочкіна

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