Погода в Одесі: чи стане прохолодним днем ​​понеділок 6 травня

Завтра, у понеділок, 6 травня 2024 року, в Одесі та Одеській області прогнозують мінливу хмарність. Опадів не передбачається, але повітря прогріється до 19-22°С, повідомляє Гідрометцентр Чорного і Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 6 травня
В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер південно-східний, 6-11 м/с.
Температура вночі 9-11°С тепла, вдень вона підніметься до 17-19°С.
Температура морської води 15-16°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 6 травня
По Одеській області очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-східний, 6-11 м/с.
Температура вночі 7-12°С, вдень 17-22°С, місцями до 25°С.
На автошляхах області вночі та вранці серпанок, видимість 1-2 км.
Фото Сергія Курочкіна