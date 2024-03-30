Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: сохранится ли тепло в последний мартовский день

Погода в Одессе: сохранится ли тепло в последний мартовский день

Завтра, в воскресенье, 31 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют облачную, но достаточно теплую погоду без осадков.

Прогноз погоды в Одессе на 31 марта

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра будет облачно с прояснениями. Без осадков. Утром слабый туман.

Ветер южный, днем юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 7-9°С тепла, днем 13-15°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 31 марта

По Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами слабый туман.

Ветер южный, днем юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 4-9°С тепла, днем 18-23°С, в прибрежной зоне 13-15°С.

На дорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ
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