Погода в Одессе: сохранится ли тепло в последний мартовский день

Завтра, в воскресенье, 31 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют облачную, но достаточно теплую погоду без осадков.
Прогноз погоды в Одессе на 31 марта
По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра будет облачно с прояснениями. Без осадков. Утром слабый туман.
Ветер южный, днем юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 7-9°С тепла, днем 13-15°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 31 марта
По Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами слабый туман.
Ветер южный, днем юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 4-9°С тепла, днем 18-23°С, в прибрежной зоне 13-15°С.
На дорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.
Фото Марии Котовой