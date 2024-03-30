Погода в Одесі: чи збережеться тепло в останній березневий день

У неділю, 31 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області синоптики прогнозують хмарну, але досить теплу погоду без опадів.
Прогноз погоди в Одесі на 31 березня
За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра буде хмарно із проясненнями. Без опадів. Вранці туман.
Вітер південний, вдень південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 7-9°С, вдень 13-15°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 31 березня
По Одеській області очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман.
Вітер південний, вдень південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 4-9°С, вдень 18-23°С, в прибережній зоні 13-15°С.
На дорогах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м.
Фото Марії Котової