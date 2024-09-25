Погода в Одессе: сохранится ли тепло 26 сентября

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 26 сентября 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится сухая и теплая погода. Днем воздух прогреется до 25-27°С.
Прогноз погоды в Одессе на 26 сентября
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 16-18°С, днем 23-25°С.
Температура морской воды 20-21°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 26 сентября
По Одесской области синоптики прогнозируют на завтра переменную облачность. Без осадков.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 13-18°С, днем 22-27°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.