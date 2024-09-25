Погода в Одесі: чи збережеться тепло 26 вересня

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у четвер, 26 вересня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається суха та тепла погода. Вдень повітря прогріється до 25-27°С.
Прогноз погоди в Одесі на 26 вересня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 16-18°С, вдень 23-25°С.
Температура морської води 20-21°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 26 вересня
По Одеській області синоптики прогнозують на завтра мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 13-18°С, вдень 22-27°С.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.