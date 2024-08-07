Погода в Одессе: прогноз синоптиков на четверг, 8 августа

Завтра, в четверг, 8 августа 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится теплая погода без существенных осадков. Ветер немного усилится, а дневная температура воздуха поднимется до 29-32°С.
Такой прогноз предоставили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 8 августа
В Одессе завтра сохранится переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 6-11 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем 27-29°С.
Температура морской воды 18-19°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 8 августа
По Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 6-11 м/с.
Температура ночью 15-20°С, днем воздух прогреется до 27-32°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой