Погода в Одесі: прогноз синоптиків на четвер, 8 серпня

Завтра, у четвер, 8 серпня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається тепла погода без істотних опадів. Вітер трохи посилиться, а денна температура повітря підніметься до 29-32°С.
Такий прогноз надали синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 8 серпня
В Одесі завтра утримається мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 6-11 м/с.
Температура вночі 18-20°С, вдень 27-29°С.
Температура морської води 18-19°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 8 серпня
По Одеській області очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 6-11 м/с.
Температура вночі 15-20°С, вдень повітря прогріється до 27-32°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової