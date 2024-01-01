Погода в Одессе: прогноз на 2 января

Завтра, 2 января, по прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах области ночью местами дымка, видимость 1-2 км.
Прогноз погоды в Одессе 2 января
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер западный 9-14 м/с.
Температура ночью 4-6°С тепла, днем 7-9°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области 2 января
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер западный 9-14 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем 5-10°С тепла.
На дорогах области ночью местами дымка, видимость 1-2 км.