Погода в Одесі: прогноз на 2 січня

Завтра, 2 січня, за прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. На автошляхах області вночі місцями димка, видимість 1-2 км.
Прогноз погоди в Одесі 2 січня
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер західний 9-14 м/с.
Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 7-9°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області 2 січня
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер західний 9-14 м/с.
Температура вночі 2-7°С тепла, вдень 5-10°С тепла.
На автошляхах області вночі місцями димка, видимість 1-2 км