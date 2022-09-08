Погода в Одессе: пятница, 9 сентября, будет ветреной

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 9 сентября 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидаются порывы южного ветра. Его скорость может составить 15-18 м/с.
По прогнозам синоптиков, завтра в Одессе:
Облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь.
Ветер южный, 9-14 м/с, днем порывы до 15-18 м/с.
Температура ночью 14-16°С тепла, днем она поднимется до 20-22°С выше нуля.
Температура морской воды 20-21°С.
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По Одесской области облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь.
Ветер южный, 9-14 м/с, днем порывы до 15-18 м/с.
Температура ночью 12-17°С тепла, днем 17-22°С, на юге 25-27°С.
На дорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.