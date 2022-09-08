Погода в Одессе: пятница, 9 сентября, будет ветреной

В этом году осень преподнесла одесситам неприятный сюрприз – она пришла строго по календарю, и уже 1 сентября температура уверенно поползла вниз. А так как военное лето не позволило нам в полной мере насладиться отдыхом и теплом, хочется, чтобы погода как можно дольше баловала нас ясным небом и ласковым солнцем. Оправдаются ли наши надежды и чего нам ждать от предстоящей осени?

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