Осень-2022: какой будет погода в Одессе?

В этом году осень преподнесла одесситам неприятный сюрприз – она пришла строго по календарю, и уже 1 сентября температура уверенно поползла вниз. А так как военное лето не позволило нам в полной мере насладиться отдыхом и теплом, хочется, чтобы погода как можно дольше баловала нас ясным небом и ласковым солнцем. Оправдаются ли наши надежды и чего нам ждать от предстоящей осени?

Сентябрь

Первый месяц осени, несмотря на похолодание, еще принесет нам теплые дни, правда, летней жары ожидать уже не стоит. В двух первых декадах сентября дневная температура не опустится ниже 20-22 градусов, а вот ночи будут значительно прохладнее – столбик термометра может достигать 14-градусной отметки. Не стоит беспокоиться одесситам и по поводу осадков – в этом месяце по-настоящему пасмурных и дождливых дней будет сравнительно немного: предположительно 11-12, 14, 18, 20 и 28 сентября. В остальное время из-за облаков нам обязательно улыбнется солнце. В последнюю декаду сентября температура воздуха снизится до 14-19 градусов тепла, а свою эстафету следующему месяцу сентябрь передаст на 10-градусной отметке.

Октябрь

Октябрь принесет с собой похолодание и будет отличаться дождями и сильным ветром, который, впрочем, терзает осеннюю Одессу с завидной регулярностью. Однако на смену холодным дням вскоре придет потепление – в середине месяца синоптики прогнозируют почти две недели «бабьего лета». Во второй половине месяца столбик термометра покажет всего 11-14 градусов тепла, но в отдельные дни еще будет возможно повышение температуры. Есть для одесситов и хорошая новость: октябрь будет относительно сухим, осадки возможны только 6, 9, 14 и 21 октября.

Астрологи против синоптиков Свой прогноз на предстоящую осень дали астрологи, но их предсказания отличаются от прогноза синоптиков. Астрологи считают, что эта осень будет поздняя, с относительно высокой температурой и небольшим количеством осадков. Не будут докучать нам и сильные ветры. Звезды также пророчат, что эта осень будет одной из самых теплых за последние несколько лет, а, следовательно, запоздает и зима, которая также не будет холодной.

Ноябрь

В этом году ноябрь мало чем будет отличаться от прошлогоднего, во всяком случае, по температурным показателям. А вот славу самого мокрого месяца осени он оправдает с лихвой – во второй декаде возможны обильные дожди и даже со снегом, но к ноябрьским капризам мы уже привыкли. По расчетам синоптиков, осадки пройдут 5, 12, 13, 17-18, 22, 25 и 29 ноября. А вот морозы в ноябре, скорее всего, обойдут Одессу стороной. Но при этом вполне вероятно, что в конце месяца столбик термометра все же опустится немного ниже нуля, правда, только в ночное время.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, какой будет погода в Одессе в четверг, 8 сентября.

Фото vgorode.ua