Погода в Одессе на 30 декабря: синоптики предупреждают о плохой видимости

В субботу, 30 декабря, в Одессе и области будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
30 декабря в Одессе будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром туман.
Ветер ночью переменные направления, днем юго-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью 0-2°С тепла, днем 7-9°С тепла.
Погода в Одесской области
По области синоптики прогнозируют облачную погоду ю с прояснениями. Без осадков.
Ночью и утром туман, местами гололедица.
Ветер ночью переменные направления, днем юго-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью от 3°С до 2°С тепла, днем 5-10 тепла.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, местами гололедица.