Погода в Одессе на 30 декабря: синоптики предупреждают о плохой видимости

Магнитные бури: прогноз космической погоды на 29 декабря Сегодня, 29 декабря, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды. Но это последние колебания магнитосферы в этом году. На выходных ученые обещают затишье. ПОДРОБНЕЕ

Магнитные бури: будет ли штормить 28 декабря В четверг, 28 декабря, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды. По прогнозам ученых, магнитосфера Земли сегодня возмущенная. Вероятность магнитной бури — 15%. ПОДРОБНЕЕ