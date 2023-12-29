Погода в Одесі на 30 грудня: синоптики попереджають про погану видимість

Магнітні бурі: чи штормитиме 28 грудня У четвер, 28 грудня, очікується підвищена геомагнітна активність, можливі періоди штормової космічної погоди. За прогнозами вчених, магнітосфера Землі сьогодні обурена. Можливість магнітної бурі – 15%. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ