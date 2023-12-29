Погода в Одесі на 30 грудня: синоптики попереджають про погану видимість

У суботу, 30 грудня, в Одесі та області буде хмарно із проясненнями, без опадів. Вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
30 грудня в Одесі буде хмарно із проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер вночі мінлива хмарність, удень південно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 0-2 ° С тепла, вдень 7-9 ° С тепла.
Погода в Одеській області
По області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без опадів.
Вночі та вранці туман, місцями ожеледиця.
Вітер вночі мінлива хмарність, удень південно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі від 3 до 2°С тепла, вдень 5-10 тепла.
На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, місцями ожеледиця.