Погода в Одессе: хмурым или солнечным будет понедельник 20 мая?

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 20 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Утром возможен небольшой туман, а температура воздуха начнет постепенно повышаться.
Прогноз погоды в Одессе на 20 мая
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 9-11°С, днем 20-22°С тепла.
Температура морской воды 14-15°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 20 мая
По Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11°С, днем 20-25°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Фото Марии Котовой