Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: хмурым или солнечным будет понедельник 20 мая?

Погода в Одессе: хмурым или солнечным будет понедельник 20 мая?

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 20 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Утром возможен небольшой туман, а температура воздуха начнет постепенно повышаться.

Прогноз погоды в Одессе на 20 мая

В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-11°С, днем 20-22°С тепла.

Температура морской воды 14-15°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 20 мая

По Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°С, днем 20-25°С тепла.

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ
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