Погода в Одесі: похмурим чи сонячним буде понеділок 20 травня?

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 20 травня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями та без істотних опадів. Вранці можливий невеликий туман, а температура повітря почне поступово підвищуватись.
Прогноз погоди в Одесі на 20 травня
В Одесі завтра мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-11°С, вдень 20-22°С тепла.
Температура морської води 14-15°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 20 травня
По Одеській області очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11°С, вдень 20-25°С тепла.
На дорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Фото Марії Котової