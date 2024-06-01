Погода в Одессе: каков прогноз на второй день июня

Погода в Одессе: каков прогноз на второй день июня

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 2 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. В Одесе без существенных осадков, а по области местами возможны дожди и грозы.

Прогноз погоды в Одессе на 2 июня

В Одессе завтра синоптики обещают переменную облачность. Осадков не предвидится.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 16-18°С выше нуля, днем воздух прогреется до 22-24°С.

Температура морской воды 19-20°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 2 июня

По Одесской области 2 июня ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 13-18°С тепла, днем она поднимется до 28-33°С, в прибрежной зоне 22-24°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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