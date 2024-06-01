Погода в Одесі: який прогноз на другий день червня

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 2 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність. В Одесі без істотних опадів, а по області місцями можливі дощі та грози.
Прогноз погоди в Одесі на 2 червня
В Одесі завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність. Опадів не передбачається.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 16-18°С вище за нуль, вдень повітря прогріється до 22-24°С.
Температура морської води 19-20°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 2 червня
По Одеській області 2 червня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 13-18°С, вдень вона підніметься до 28-33°С, у прибережній зоні 22-24°С.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.