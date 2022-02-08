Погода в Одессе: каков прогноз на среду, 9 февраля

Завтра, в среду, 9 февраля 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики обещают облачную погоду. По области местами осадки. Ночью температура воздуха опустится ниже нуля, но днем морозов не ожидается.
Погода в Одессе 9 февраля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2 градусов выше нуля, днем 4-6 градусов тепла.
Читайте также: Какой будет погода в Одессе на этой неделе с 7 по 13 февраля
Погода в Одесской области 9 февраля
В Одесской области в среду ожидается облачная погода с прояснениями. Утром местами небольшой дождь. Ночью и утром местами гололедица.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 0-5 градусов тепла, днем она поднимется 3-8 градусов выше нуля.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Цей матеріал також доступний українською