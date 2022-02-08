Погода в Одессе: каков прогноз на среду, 9 февраля

Погода в Одессе 8 февраля: нас ждут дождь и гололедица Во вторник, 8 февраля 2022 года, синоптики прогнозируют ночью и утром осадки в виде дождя. Из-за этого возможно образование гололедицы. Поэтому утром следует быть осторожным на улицах. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 5 февраля: в городе потеплеет В субботу 5 февраля 2022 года в Одессе ожидаюется потепление. Даже ночью температура воздуха будет выше ноля. Осадков синоптики не прогнозируют. ПОДРОБНЕЕ